В Министерстве обороны прокомментировали резкое уменьшение количества заключенных в тюрьмах Российской Федерации на фоне войны Украине.
Как сообщается на страничке оборонного ведомства в Twitter, начиная с сентября 2022 года, количество заключенных в российских мужских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи.
"Армия каторжников становится армией самоубийц. И как только у них закончатся заключенные, организаторы этой бойни окажутся в опустошенных ими камерах", – заявили в Минобороны.
Вербовка заключенных на войну в Украине
На фоне больших потерь среди российских оккупантов, в России начали вербовать заключенных для участия в войне против Украины.
Владелец частной военной компании "Лига", известной как ЧВК Вагнера, Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. Потенциальным боевикам он предлагал денежное вознаграждение и помилование.
Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб гражданин Замбии, приговоренный в России к 9,5 годам лишения свободы. В МИД страны потребовали объяснений, как замбиец оказался завербован для участия в войне.
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