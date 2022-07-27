В России предложили заменить товары ушедших из страны брендов продукцией российских заключенных.
Такое заявление сделали в Федеральной службе исполнения наказаний Свердловской области.
Глава отдела трудовой адаптации осужденных заявил, что соотношение цена-качество у товаров из российских колоний выше, чем у иностранных компаний.
"Если сравнивать мебель - у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты", - сказал он на выставки продукции российских заключенных.
В Федеральной службе исполнения наказаний страны-агрессора убеждены, что колонии смогут заменить россиянам магазины IKEA.
Напомним, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о приостановлении своей работы в России и Беларуси еще в начале марта. Тогда россияне ринулись в магазины, чтобы успеть купить товары до закрытия.
В середине июня IKEA объявила, что полностью уходит из Российской Федерации.
"Магазины IKEA уже не откроются, все остатки товара будут распроданы. IKEA прощается с Россией!" - сообщили в компании.
Позже в сети было опубликовано видео, как работники IKEA в России устроили настоящие сражения с гонками во время распродажи.