Во ФСИН убеждают, что товары из колоний более качественные.

В России предложили заменить товары ушедших из страны брендов продукцией российских заключенных.

Такое заявление сделали в Федеральной службе исполнения наказаний Свердловской области.

Глава отдела трудовой адаптации осужденных заявил, что соотношение цена-качество у товаров из российских колоний выше, чем у иностранных компаний.

"Если сравнивать мебель - у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты", - сказал он на выставки продукции российских заключенных.

В Федеральной службе исполнения наказаний страны-агрессора убеждены, что колонии смогут заменить россиянам магазины IKEA.

Напомним, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о приостановлении своей работы в России и Беларуси еще в начале марта. Тогда россияне ринулись в магазины, чтобы успеть купить товары до закрытия.

В середине июня IKEA объявила, что полностью уходит из Российской Федерации.

"Магазины IKEA уже не откроются, все остатки товара будут распроданы. IKEA прощается с Россией!" - сообщили в компании.

Позже в сети было опубликовано видео, как работники IKEA в России устроили настоящие сражения с гонками во время распродажи.

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