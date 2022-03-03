Фонд IKEA объявил о немедленном пожертвовании 20 млн евро на гуманитарную помощь вынужденно перемещенным в результате конфликта в Украине.

Шведская сеть IKEA, которая выпускает мебель и товары для дома, объявила о приостаноке своей работы в России и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Война в Украине имеет огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условий, поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России", - говорится в сообщении.

Так, Inter IKEA Group решила приостановить экспорт и импорт в Россию и Беларусь. К тому же компания решила приостановить все производственные операции IKEA Industry в России. Это также означает, что все поставки от всех субпоставщиков до этих подразделений приостановлены.

Кроме того, Ingka Group (материнская компании IKEA) приняла решение приостановить все розничные операции IKEA в России.

В то же время Фонд IKEA объявил о немедленном пожертвовании в размере 20 млн евро на гуманитарную помощь тем, кто был вынужденно перемещен в результате конфликта в Украине.

IKEA: справка УНИАН

IKEA изготавливает мебель и товары для дома. Она была основана в Швеции в 1943 году. Под этим брендом работает несколько компаний с разными владельцами.

Ingka Group является крупнейшим розничным продавцом IKEA и составляет около 90% розничных продаж IKEA. Это стратегический партнер, который развивает и внедряет инновации в бизнес и помогает определить общие стратегии IKEA.

Ingka Group владеет и управляет каналами продаж IKEA по сделкам о франшизе с Inter IKEA Systems B.V. Она имеет три сферы бизнеса: IKEA Retail, Ingka Investments и Ingka Centres.

Как сообщал УНИАН, более 70 мировых компаний прекратили сотрудничество с РФ из-за вторжения в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: