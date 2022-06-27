Компания решила порадовать работников скидками, но не ожидала такого ажиотажа.

Работники IKEA в РФ устроили настоящие сражения с гонками во время распродажи по случаю закрытия магазинов.

Видео с места событий опубликовала Baza.

"Распродажа для сотрудников IKEA выглядит примерно так: люди забегают в магазин в Химках и мчатся к своим целям", - говорится в сообщении.

Распродажа началась сегодня. Его устроили исключительно для работников по пропускам. Впоследствии распродажу продолжат для других россиян, но уже онлайн.

Работники компании могут приобрести вещи со скидкой от 15%, но они не могут покупать вещи для перепродажи. Оптовая покупка также запрещена.

Как сообщал УНИАН, россияне буквально бьются за сахар, средства индивидуальной гигиены и другие блага цивилизации, которые в РФ уже недоступны, из-за жестких санкций. Подборка самых смешных видео - по ссылке.

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