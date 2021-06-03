Ролик так и называется "Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца".

В России полиция Красноярского края сняла видеоролик, как участковый под песню группы «Любэ» гуляет с несчастным видом по березовой роще, нюхает цветы и вешает фуражку на дерево.

Видео под названием «Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца» опубликовано на YouTube-канале полиции.

«Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными участковыми случайны», – говорится в описании ролика.

В финале ролика женский голос говорит: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый».

Пользователи сети вовсю высмеяли креатив красноярской полиции в комментариях под видео:

«Поехал за закладкой начальнику отдела, а ее забрал кто-то. Боль», «Скорее, он закладку положил и ждет в кустах, когда за ней приедут», «Цирк», «Красноярск, отвечай, у вас все, кто грустит, в лес уходят березы обнимать?», «Закладки ищет», «Ржачно», «В поисках грибов».

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Автор: Катерина Шварц