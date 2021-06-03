В России в Набережных Челнах к приезду делегации чиновников во главе с премьер-министром Михаилом Мишустином покрасили асфальт.
Курьезный процесс сняли на видео очевидцы. Запись опубликовали местные Telegram-каналы.
«Да, не катают новый, не латают дыры, а именно красят. Таким образом решили освежить дорогу на въезде в КАМАЗ. Что только не сделаешь, когда к тебе едет Мишустин!» – пишут пользователи в соцсетях.
По словам руководство завода, асфальт просто запачкали, а сейчас исправляются. И приезд премьера с делегацией якобы вовсе ни при чем.
На видео слышно как за кадром автор ролика произносит: «Мишустин едет».
Сообщается, что чиновник проведет совещание, а также посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании.
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