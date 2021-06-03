Процесс засняли очевидцы.

В России в Набережных Челнах к приезду делегации чиновников во главе с премьер-министром Михаилом Мишустином покрасили асфальт.

Курьезный процесс сняли на видео очевидцы. Запись опубликовали местные Telegram-каналы.

«Да, не катают новый, не латают дыры, а именно красят. Таким образом решили освежить дорогу на въезде в КАМАЗ. Что только не сделаешь, когда к тебе едет Мишустин!» – пишут пользователи в соцсетях.

По словам руководство завода, асфальт просто запачкали, а сейчас исправляются. И приезд премьера с делегацией якобы вовсе ни при чем.

На видео слышно как за кадром автор ролика произносит: «Мишустин едет».

Сообщается, что чиновник проведет совещание, а также посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц