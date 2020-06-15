"Я тебя в****, и ты сдохнешь": в РФ полицейский душил подростка из-за громкой музыки (видео)

После конфликта парень попал в больницу.

В России полицейский после жалобы на громкую музыку душил подростка и угрожал ему убийством.

Читайте такжеВ центре Москвы молодежь устроила публичную сексуальную оргию, радуясь ослаблению карантина (фото, видео 18+)Видеозапись конфликта опубликовали в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

«Слушали громко музыку, кто-то вызвал полицейских. В итоге один из них чуть не задушил парня. Сейчас он в больнице. Вчера к нему приезжал полицейский и настаивал на том, чтобы подписал документ, в котором сказано, что он оказывал сопротивление», – отмечается в сообщении.

На видео видно, как сотрудник МВД бросает подростка на пол, матерится и требует предъявить документы. Парень спрашивает, на каком основании он должен предъявлять их, но полицейский игнорирует вопрос. На заднем плане плачет девушка и просит отпустить молодого человека.

«Я тебя сейчас в****, и ты сдохнешь», – пригрозил мужчина подростку.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что накануне конфликта жительница Темрюкского района позвонила в дежурную часть и пожаловалась, что из соседней квартиры доносится шум, из окна летят «различные предметы», а на лестничной площадке есть следы крови.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы увидели в подъезде молодого человека и попросили предъявить документы, в ответ парень предложил полицейским зайти в квартиру. В помещении были другие молодые люди, которых также попросили предъявить документы, чтобы уточнить «обстоятельства возникновения на лестничной площадке следов крови».

По версии МВД, в это время в квартиру зашел пьяный молодой человек, который якобы и спровоцировал конфликт.

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