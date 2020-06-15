В России женщина избила в лифте маленькую девочку (видео)

Женщину в ролике узнала работница одного из кафе, которая помогли правоохранителям связаться с ней.

В Красноярске женщина избила в лифте маленькую девочку.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Baza.

Читайте такжеВ России суд решил не наказывать супругов, которые едва не зарезали друг друга

Избиение произошло 14 июня около 23:00. Председательница совета жильцов дома увидела момент при просмотре записей с камер наблюдения и обратилась в полицию.

Женщину в ролике узнала работница одного из кафе, которая помогли правоохранителям связаться с ней. Но виновница сообщила по телефону, что будет общаться с сотрудниками ведомства только по повестке.

Как сообщал УНИАН, в Кирово-Чепецке (Российская Федерация) неизвестные избили бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту, чтобы взять анализ на наличие коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram