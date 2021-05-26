Подозреваемую уже задержали.

В Барнауле школьница в компании сверстников изнасиловала бутылкой 11-летнюю девочку в заброшенном доме, после чего отправила видео ее матери.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, днем 23 мая 2021 года, 14-летняя жительница города Барнаула находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все это она засняла на видео.

Читайте такжеМечтал выйти, чтобы убивать: в России из тюрьмы досрочно выпустили насильника-садиста

Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Подозреваемую уже задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка распространению видео в социальных сетях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко