В Барнауле школьница в компании сверстников изнасиловала бутылкой 11-летнюю девочку в заброшенном доме, после чего отправила видео ее матери.
Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, днем 23 мая 2021 года, 14-летняя жительница города Барнаула находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все это она засняла на видео.
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Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Подозреваемую уже задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка распространению видео в социальных сетях.
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