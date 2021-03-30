Произошедшее назвали актом варварства и атакой на здравый смысл.

В российском поселке Мизур неизвестные подожгли станцию мобильной связи, так как приняли ее за вышку 5G.

Читайте такжеПротивники 5G сожгли вышку во Франции: без связи остались 1,5 миллиона человек (фото)Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республиканского управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

«Очередной акт варварства. Атака на здравый смысл», - написал он.

По словам российского чиновника, случившееся является актом терроризма против прогресса и новых технологий, которые делают жизнь удобнее. Он уточнил, что сетей 5G у них пока нет и в ближайшие годы не будет.

«Ситуация может выйти из-под контроля. Но разве кучка необразованных фанатиков, которые в своей пещерной картине мира не желают слушать никакие доводы и аргументы, у них заранее есть ответы на все вопросы, разве они сильнее прогресса, разума и блага для сотен тысяч здравомыслящих людей?» - написал Салбиев.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц