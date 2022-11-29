К работе на заводе привлекут 250 осужденных.

В России заключенных не только вербуют в наемники, но теперь и переводят работать на крупнейший танковый завод "Уралвагонзавод". Такая судьба ждет заключенных, отбывающих наказание в Нижнем Тагиле.

Как сообщает российское издание "Важые истории" со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Свердловской области, к работе на заводе привлекут 250 приговоренных к принудительным работам россиян.

Отмечается, что заключенные будут работать операторами станков, сверлильщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками, слесарями и машинистами крана.

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При этом они не получат доступа к секретной информации, а будут привлекаться только к вспомогательным работам.

Проблемы с оружием в РФ: что известно

Военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что в РФ на хранении около 15 тысяч танков Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 и Т-62. Подавляющее большинство из этих танков находилось на хранении в неудовлетворительных условиях и восстановлению просто не подлежит. Другая часть – требует техобслуживания и ремонта.

Кроме того, военный эксперт Роман Свитан заявил, что у РФ сейчас постоянно идет отрицательное сальдо по количеству техники. Он добавил, что украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше военной техники России, чем оккупанты на заводах успевают восстанавливать.

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