За девять месяцев украинские защитники уничтожили почти три тысячи российских танков.

На момент вторжения в Украину у армии РФ было от 2600 до 3300 боеспособных танков. По информации Генштаба ВСУ, за девять месяцев украинские защитники уничтожили 2 тысячи 899 российских танков. В связи с этим Кремль вынужден снимать технику с хранения и консервации. Согласно открытым данным, у РФ на хранении есть около 15 тысяч танков Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 и Т-62.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко, отметив, что подавляющее большинство из этих танков находились на хранении в, мягко говоря, неудовлетворительных условиях и восстановлению, тоже, мягко говоря, попросту не подлежат. Другая часть – требует техобслуживания и ремонта.

"Фактически, к восстановлению боеспособности с российских центров хранения пригодны около 20% всех имеющихся танков. Грубо говоря это до 3 тысяч танков. Опять-таки, серьёзное количество для восстановления боеспособности армии, но всё же…, – написал он. – Ремонт этих танков и возвращение им боеспособного состояния занимает время. Например, восстановление после консервации Т-72 может занять от двух недель до месяца. У Т-80 процесс сложнее, и это в среднем занимает месяц".

Коваленко считает, что "танковый кризис" армии РФ может вынудить Кремль начать переговоры с Индией, Ираном и Алжиром, ведь ситуация с танками у России и вправду приобретает всё более критические оттенки.

"Россия столкнулась с серьёзной проблемой - небывалым дефицитом танков. Эту проблему она пытается решить за счёт "дружественных" стран, например, Беларуси, вывозя с 969-й базы резерва танков ОБТ Т-72А. Но, одного только ресурса Беларуси России недостаточно, а потому, она будет искать другие источники", – уверен эксперт.

Потери России на войне в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля по 25 ноября среди личного состава ориентировочно составили около 86 тысяч 150 человек.

Вражеских танков было уничтожено 2 тысячи. 899, боевых бронированных машин - 5 тысяч 844, артиллерийских систем - 1 тысяча 895, реактивных систем залпового огня – 395.

Средств противовоздушной обороны оккупантов было уничтожено 209, самолетов - 278, вертолетов – 261, беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тысяча 553, крылатых ракет – 531.