Региональные выборы в России пройдут 10 сентября 2023 года.

В России на выборы 2023 года планируют выдвигать бывших оккупантов, воевавших в Украине, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента.

"Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности", - говорит один из собеседников. Другой источник сказал, что "это всем выгодно - иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос".

Близкий к Госдуме собеседник заявил, что "не случайно часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев", после поездки они смогут вернуться и уже в новом статусе принимать участие в выборах.

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Региональные выборы в России пройдут 10 сентября 2023 года. Среди рассматриваемых лакомых округов – оккупированные районы в Украине.

Россиянам не везет на поле боя – потери врага на фронте

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 113 390 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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