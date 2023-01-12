Средства на восстановления жилья собраны благодаря платформе UNITED24.

Жилые дома в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузовая и Милая Киевской области, поврежденные или уничтоженные оккупантами, станут первыми объектами, которые будут отстраивать в рамках платформы UNITED24.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, благодаря инициативе президента Владимира Зеленского на платформе UNITED24 была собрана большая часть суммы, необходимая для восстановления.

"Ирпень показал российским оккупантам, что такое сила украинского оружия и украинского духа. Именно отсюда запускаем первые проекты восстановления в пределах платформы UNITED24. 18 жилых домов будут восстановлены в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузовая и Милая", - сказал он.

Видео дня

На этой неделе Кабинет министров направил первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас. Благодаря этому более 4 тысяч человек смогут вернуться в свои дома.

"Восстановим и отстроим все, что враг повредил и разрушил. Уже сейчас понимаем, где взять 110 млрд грн на восстановление в этом году. 2023-й станет годом нашей победы и годом начала нашего великого восстановления", - добавил он.

Восстановление Украины:

5 мая 2022 года президент Владимир Зеленский основал проект UNITED24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Амбассадорами UNITED24 стали многие известные люди.

10 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в 2023 году планирует получить 17 млрд долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: