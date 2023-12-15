Оккупанты заявили, что ПВО сбила четыре БПЛА.

Сегодня вечером в российском Курске прогремели громкие взрывы. Местные власти заявили, что противовоздушная оборона отбивает атаку дронов.

Около 16:30 россияне начали жаловаться в сети, что в городе слышны громкие взрывы. Вскоре губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил атаку. Он написал в своем Telegram-канале, что в небе над Курском работает ПВО.

Местные паблики продолжали писать о взрывах, публикая записи с камер видеонаблюдения во дворах. Уже около 18:00 Старовойт написал, что в городе все еще работает противовоздушная оборона. По его словам, было сбито четыре беспилотных летательных аппарата.

Война в Курске: последние новости

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину война пришла и в приграничные регионы страны-агрессора. Захватчики систематически обвиняют Украину в обстрелах, рейдах ДРГ и атаках БПЛА.

В Курской области под ударами оказывалось здание Федеральной службы безопасности РФ, военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод.

В октябре сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали электроподстанции в разных районах Курской области, в результате чего без света остались 67 населенных пунктов.

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