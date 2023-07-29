В РФ будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан.

Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки в военкомат, сообщает правительство РФ. Военнообязанные смогут через портал Госуслуг вносить изменения сведений о себе, размещенных в реестре воинского учета.

Повестки о призыве теперь будут направляться по электронной почте, лично в бумажном виде или направлять по почте. На портал Госуслуг будет приходить уведомление в личный кабинет. В РФ будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан.

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Совет Федерации РФ одобрил законы, связанные с призывом, за которые ранее проголосовала российская Госдума. Как пишут росСМИ, несколько новых законов, которые теперь предстоит подписать кремлевскому диктатору Владимиру Путину, были одобрены на заседании Совфеда 28 июля.

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В частности, одобрены законы: о призывном возрасте с 18 до 30 лет, о запрете выезда призывников из РФ со дня размещения повестки в реестре, об увеличении штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.

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