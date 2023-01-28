Ликвидировано по меньшей мере несколько десятков российских захватчиков.

В Новоайдаре Луганской области уничтожено госпиталь, в котором лечили раненых российских захватчиков. Десятки оккупантов ликвидированы.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, с госпиталем оккупантов "что-то не так". Он добавил, что поработало "бавовнятко".

"Новоайдар. Что-то не так с больницей, где рашистов лечили...Десятки погибших орков...не долечились. У Кобзона аншлаг. Sold out обеспечило "бавовнятко", - иронично отметил Гайдай.

В то же время оккупанты утверждают, что по госпиталю оккупантов отработал HIMARS - выпущено якобы 4 ракеты типа M31 GMLRS. Официально в минобороны РФ признали ликвидацию 14 оккупантов, 24 - ранены.

Базы РФ "взлетают" в воздух

Во время новогодних праздников ВСУ набросать "подарков" российским оккупантам. В частности, накануне стало известно о большом "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизованных из России.

Россия официально подтвердила гибель лишь 63 военных. Но, по мнению западных экспертов, это уже не спасает репутацию министерства Шойгу. Поэтому МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

Кроме того, ВСУ устроили налет на позиции врага в Чулаковке под Херсоном в новогоднюю ночь. У россиян - огромные потери, Генштаб отчитывается о 500 погибших и раненых.

Кроме того, "подарки" прилетели в логово захватчиков на оккупированной части Херсонской области. Потери уточняются.

Впоследствии украинские воины разгромили базу российских оккупантов в селе Правые Саги вблизи Алешки на Херсонщине. Оккупанты сами "сдали" локацию.

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