Жители северной части Крыма сообщают о новых неприятностях на одной из военных баз оккупантов.

В районе города Джанкой на севере оккупированного Крыма раздались взрывы утром 29 декабря. Местные жители рассказали об атаке беспилотников на военную базу россиян, пишет телеграмм-канал "Крымский ветер".

"Украинские беспилотники, предположительно, атаковали российскую базу в районе села Майское и станции Азовская под Джанкоем", – пишет канал со ссылкой на подписчиков.

По данным издания, на станции Азовская оккупанты устроили склад боеприпасов и базу хранения военной техники, в том числе РСЗО "Град".

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Отмечается, что это уже вторая атака на эту военную базу с начала войны. В первый раз она подверглась нападению 16 августа. Тогда пожар и взрывы боеприпасов здесь продолжались почти сутки.

Следует подчеркнуть, что официальных комментариев и подтверждений с украинской стороны по сегодняшнему инциденту в районе Джанкоя не было.

Военная ситуация в оккупированном Крыму

С первых дней оккупации россияне начали превращать курортный полуостров в огромную военную базу. 24 февраля 2022 года Россия использовала ранее захваченный Крым как плацдарм для захвата южных регионов Украины.

После серии поражений осенью 2022 года оккупанты начали готовиться к обороне полуострова, который Украина планирует освобождать в ходе текущей войны. В частности в Крыму начали рыть оборонительные траншей, устанавливать противотанковые пирамиды и обустраивать минные поля.

Также в Крыму регулярно происходят инциденты с подрывом российских военных объектов. Из-за этого оккупантам даже пришлось эвакуировать с полуострова часть своего военного флота.

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