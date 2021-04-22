В Кемеровской области России нашли расчлененное тело 28-летней девушки.
Читайте такжеВ России таксиста от смерти спас второй подбородок (видео)Об этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.
Отмечается, что на жуткую находку наткнулся житель города Ленинска-Кузнецкого, когда выгуливал собаку в районе Лесного городка.
«Мужчина увидел несколько полиэтиленовых пакетов, а когда их развернул, в них оказались части тела. Останки пролежали в пакетах около четырех месяцев», – говорится в сообщении.
Сообщается, что предположительно, убитую звали Альбина Штерн. Девушка была наркозависимой и часто находилась в реабилитационных центрах. По предварительной версии, ее мог убить сожитель. В последнее время у пары часто случались конфликты во время совместных пьянок.
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