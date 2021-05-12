Обглоданное тело младенца нашли возле реки в Бурятии / фото ua.depositphotos.com
В Бурятии местные жители нашли на берегу реки мертвого младенца.
По данным российских СМИ, тело мальчика с обрезанной пуповиной было обглодано рыбами и птицами.
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В рамках судебно-медицинской экспертизы выясняются причины и давность смерти младенца, а также другие сведения, имеющие значение для дела.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Они проверяют сведения о роженицах, которые живут поблизости.
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