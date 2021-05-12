Причины смерти ребенка неизвестны. Его мать разыскивают.

В Бурятии местные жители нашли на берегу реки мертвого младенца.

По данным российских СМИ, тело мальчика с обрезанной пуповиной было обглодано рыбами и птицами.

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В рамках судебно-медицинской экспертизы выясняются причины и давность смерти младенца, а также другие сведения, имеющие значение для дела.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Они проверяют сведения о роженицах, которые живут поблизости.

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Автор: Екатерина Лиманская