Грабителя задержали, взрывчатки у него не обнаружили.

В российской Тюмени мужчина с «бомбой» взял в заложники нескольких сотрудников «Сбербанка» и требовал выкуп в 15 миллионов рублей. Преступника задержали.

Как сообщает Telegram-канал Mash, примерно в 9:20 грабитель зашел в отделение банка и передал записку с требованием выдать 15 млн рублей. На нем был рюкзак с торчащими проводами. На место прибыли силовики.

Преступника задержали, все заложники были освобождены. Взрывчатки у него не обнаружили, обошлось без пострадавших.

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Ранее сообщалось, что россиянин сменил фамилию, чтобы не платить кредит почти в 2 миллиона рублей. Житель Калужской области скрывался от кредиторов и пытался продать машину, на которую был наложен запрет.

Машину с мужчиной нашли в Волгограде. Должника взяли под арест, а его машину в скором времени оценят и выставят на продажу. Смена фамилии не помогла ему избавиться от кредита.

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Автор: Дмитрий Захаров