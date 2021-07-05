Вокруг жителя Калуги развернулась целая детективная история.

Россиянин сменил фамилию, чтобы не платить кредит почти в 2 миллиона рублей. Житель Калужской области скрывался от кредиторов и пытался продать машину, на которую был наложен запрет.

Об этом сообщили в УФССП Калужской области.

"Гражданин, задолжавший по кредиту более 1,9 млн рублей, долгое время скрывался от сотрудников ведомства, сменил фамилию и пытался продать автомобиль с запретом через интернет в Ростове-на-Дону. А задержали его в Волгограде", - рассказали в пресс-службе.

Вокруг россиянина развернулась целая детективная история. Мужчина взял на себя кредит, но вернул только 25 тысяч рублей от общей суммы долга. Затем он скрывался и сменил фамилию, на его машину Toyota Land Cruiser наложили арест. Однако найти авто кредиторы смогли не сразу.

Читайте такжеВ России пьяный отец за рулем убил 5-летнюю дочку своим теломМужчина выставил машину на продажу всего за 700 тысяч рублей. Отмечается, что авто россиянин пытался продать не в Калужской области, а в Ростове.

Машину с мужчиной нашли в Волгограде. Теперь должника взяли под арест, а его машину в скором времени оценят и выставят на продажу. Смена фамилии не помогла ему избавиться от кредита.

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Автор: Полина Кузенко