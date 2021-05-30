По меньшей мере три человека погибли.

В субботу, 29 мая, в Чарикаре, центре провинции Парван в Афганистане на придорожной бомбе подорвался автобус, перевозивший работников университета Аль-Бируни.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, в результате взрыва погибли три преподавателя и 15 человек получили ранения.

По словам представителя министерства высшего образования страны, некоторые раненые в критическом состоянии.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Взрывы в Афганистане

Отмечается, что за последние месяцы в Афганистане жертвами взрывов придорожных бомб, взрывчатки, прикрепленной к транспортным средствам и других нападений становились сотрудники сил безопасности, судьи, чиновники, активисты и журналисты.

Читайте такжеЕвропейские союзники попросили США замедлить вывод войск из АфганистанаПравительство обычно обвиняет талибов в таких атаках, однако повстанческая группировка отрицает свою причастность.

Количество нападений резко выросло после того, как в прошлом месяце Вашингтон объявил о планах вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября.

Три недели назад в результате взрыва бомбы возле школы в Кабуле погибло 68 людей, большинство из которых были учащимися, и 165 человек получили ранения.

Организация Объединенных Наций заявила в прошлом месяце, что почти 1 800 афганских мирных жителей были убиты или ранены в течение первых трех месяцев 2021 года во время боев между правительственными силами и повстанцами Талибана, несмотря на усилия по достижению мира.

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Перевод: Катерина Комолова