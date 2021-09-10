Мать пострадавшего видела, как издеваются над ее сыном. Однако не помогла ему, а в суде пыталась выгородить сожителя.

Болградский районный суд Одесской области приговорил к условному сроку наказания мужчину, который жестоко избил и посадил на цепь своего 10-летнего пасынка.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из приговора суда, вынесенного на этой неделе.

ЧП случилось 3 августа прошлого года в селе Виноградовка, где пьяный мужчина решил проучить ребенка, укравшего велосипед у соседа. О краже взрослым стало известно накануне, 2 августа, а разыскали ребенка, только на следующий день. В частности, примерно в 22:00 пьяный мужчина в кухне избил мальчика – наносил удары руками по голове, лицу и в область грудной клетки. Потерпевший не устоял на ногах, упал, а отчим продолжал его бить.

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Избиение произошло в присутствии его матери, а также других людей, включая старшую сестру. Ребенок плакал и кричал, но никто ему не помог.

Затем, согласно документу, мужчина втащил пасынка в спальню, велел старшей падчерице принести из сарая металлическую цепь, которую используют для привязи собак. Одним концом этой цепи он обвязал ногу ребенка, зафиксировав проволокой звенья, а другой – прикрепил к отопительной батарее.

На цепи, длина которой составляет 1,25 метра, мальчик просидел почти до полудня следующего дня. Когда сожитель матери вышел из дома, он самостоятельно освободился (сломал проволоку между звеньями) и убежал.

Мать пострадавшего пыталась выгородить сожителя. Она утверждала в суде, что подросток постоянно убегает из дома и не слушается. Как пояснила бабушка мальчика, примерно 10 лет назад умер ее сын и невестка начала жить с фигурантом. Оба злоупотребляют спиртными напитками, ведут аморальный образ жизни. О ЧП она узнала от старшего внука, который выслал ей на мобильный телефон фотографию избитого потерпевшего. Поэтому она сразу позвонила в полицию.

Заслушав стороны, суд признал отчима виновным в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 125 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса ("умышленные легкие телесные повреждения", "незаконное лишение свободы").

Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с 3-летней отсрочкой исполнения приговора.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года в Болградском районе Одесской области сообщили о подозрении 50-летнему иностранцу, который посадил на цепь сына своей сожительницы. Об издевательствах над 10-летним мальчиком полицейским сообщила бабушка ребенка.

По данным полиции, его мать неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

В полиции уверяли, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор: Лариса Козовая