По мнению депутатов Госдумы, мужчины специально не получают паспорт, чтобы увильнуть от воинской службы.

В России предлагают увеличить призывной возраст до 50 лет для иностранцев, желающих получить гражданство РФ.

Как сообщает ресурс "Раньше всех. Ну, почти", соответствующий законопроект в Госдуму внесли представители двух политсил - президента РФ Владимира Путина "Единая Россия" и Либерально-демократической партии России.

"Авторы документа — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай ("Единая Россия") и Михаил Шеремет ("Единая Россия"). Поправки предлагается внести в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в сообщении.

Видео дня

Законопроект предусматривает увеличение призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство. По мнению авторов документа, в настоящее время, "как показывает практика", уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами Российской Федерации, ведут семя "не комильфо". В частности, уклоняются от постановки на воинский учет или "намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста", который сейчас в РФ - 30 лет. Согласно пояснительной записке к законопроекту, стремясь "увильнуть" от службы в армии, иностранцы получают российский паспорт, лишь достигнув 30-летнего возраста.

В РФ девушку арестовали за ношение радужных сережек

Как сообщал УНИАН, в российском городе Нижний Новгород суд арестовал 24-летнюю девушку из-за того, что у нее в ушах было украшение в виде разноцветных сережек. В конце января "злоумышленница" вместе со своим знакомым пили чай в кафе, когда к ним подскочил неизвестный и принялся угрожать парню. Снимая "процесс" на камеру, агрессивный мужчина толкал парня, дергал за свитер и приколотый к одежде сине-желтый значок. В конце концов, значок незнакомец сорвал. Девушка пыталась вступиться за друга, но также попала "под раздачу", в частности, из-за ярких "радужных" сережек.

Видео опубликовал Z-активист Владислав Поздняков, который известен в РФ еще и тем, что "преследует женщин". В 2018 году он получил два года условно по статье 282 УК РФ за "действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам", но вскоре приговор отменили в связи с изменениями в УК РФ.

Девушку, которая отдыхала в статье, вызвали на допрос сотрудники центра по противодействию экстремизму. По мнению полицейских, серьги символизировали запрещенное в России "международное движение ЛГБТ". Ее задержали и оставили в отделе до суда, который состоялся на следующий день. Сормовский суд Нижнего Новгорода признал ее виновной в "публичной демонстрации символики экстремистской организации" (20.3, ч.1 КоАП). Девушку арестовали на 5 суток.

Вас также могут заинтересовать новости: