Повысить призывной возраст на срочную службу в российской армии собираются уже в этоу году.

Российский диктатор Владимир Путин поддержал предложение министерства обороны увеличить призывной возраст в РФ до 30 лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подробности об этой инициативе следует узнавать в минобороны РФ.

"Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в минобороны", - сказал Песков.

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Он добавил, что аргументацию такой идеи должно предоставить российское минобороны.

Призывной возраст и мобилизация в РФ

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст для призыва на срочную службу - до 30 лет.

11 января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывной возраст могут повысить уже в этом году. По его словам, россиян до 30 лет станут призывать в армию уже в этой весенней кампании с 1 апреля 2023 года. В итоге будут призывать с 18 до 30 лет.

Ранее осенью российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию находящихся в запасе военных для участия в войне против Украины. По заверениям российский властей, мобилизовать и отправить умирать на нашу землю планировалось до 300 тысяч россиян. После объявления мобилизации из России сбежали до 1 млн человек.

По мере ликвидации оккупантов российской армии требуется "свежее мясо". Поэтому, по данным украинской разведки, российские власти могут объявить новую мобилизации 15 января. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. В этот раз отлавливать и отправлять умирать на войне против Украины будут также жителей Москвы и Санкт-Петербурга. По данным Генштаба ВСУ, руководство России уже принимает меры для предотвращения массового бегства мужчин за границу.

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