На подрезку деревьев дали официальное разрешение, узнали журналисты.

В российском городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) деревья подрезали с помощью ковша экскаватора.

Такой "инновационный метод" был применен рабочими на ул. Ленина, сообщил Telegram-канал Amur Mash и показал видео с места курьезного происшествия.

На видео видно, как ковшом экскаватора сначала были отсечены некоторые ветки, а потом – часть ствола дерева.

По данным канала, подрезка деревьев была официально разрешена.

"...Это не вандализм – подрезка проходила абсолютно официально. Дерево помешало ремонту водовода. Чтобы не вызывать автовышку, применили экскаватор", – отмечается на канале.

Читайте такжеВ России пара занялась сексом посреди улицы на фоне работающего экскаватора (видео 18+)Ранее стало известно, что в российском городе Туймазы, который находится в республике Башкортостан, оригинально использовали ковш экскаватора.

В одном из многоквартирных домов на ул. Ленина на третьем этаже кот застрял в окне, которое открыли на проветривание, и его спас работяга.

Мужчина забрался на ковш экскаватор, его подняли к окну, и уже тогда получилось затолкать кота в жилье.

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Автор: Екатерина Присяжнюк