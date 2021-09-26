Кота спас парень-работяга, узнали журналисты.

В российском городе Туймазы (республика Башкортостан) в одном из многоквартирных домов на ул. Ленина кот на третьем этаже попал в "оконную ловушку".

Кот застрял в окне, которое открыли на проветривание, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале SHOT.

Сначала животное пытались спасти из окна, которое находилось снизу – в ход пошла швабра, но затея провалилась. Позже для спасения животного оригинально использовали экскаватор.

Читайте такжеБирки с просьбой и замок на холодильнике: спасенный истощенный кот вырос до размеров собакиКовш спецмашины подняли к окну, и на него забрался местный работяга. Парень руками затолкал животное в жилье.

"Неловкий котофей попал в "форточную" ловушку… Бедолага провисел в раме около часа, жалобно мяукая на всю округу. На улице собралась целая толпа из сочувствующих, но люди никак не могли сообразить, как помочь пушистику…", – поделились на канале подробностями инцидента.

Ранее в России на территории Магаданской области в сентябре спасли детеныша косатки, который оказался на отмели Охотского моря и "жалобно плакал".

Сначала детеныша пытались спасти неравнодушные граждане, однако не смогли сдвинуть с места, и просто два часа поливали водой. Позже на помощь пришли спасатели и смогли отправить детеныша косатки в море.

Автор: Екатерина Присяжнюк