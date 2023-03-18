Согласно новому закону, украинское гражданство будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

Президент россии Владимир Путин подписал циничный закон о гражданстве украинцев. Согласно ему, украинское гражданство будет считаться недейстительным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

"В случае подачи заявления... наличие ранее у гражданина РФ гражданства Украины признается фактом, не имеющим юридического значения для возникновения или прекращения прав, обязанностей и привлечения к ответственности в рамках правоотношений, возникших до признания такого гражданина не имеющим гражданства Украины", - говорится в законе.

Также таким украинцам запрещено использовать украинские паспорта или другие документы, удостоверящие гражданство Украины.

Видео дня

Что касается детей, то для лишения ребенка укранского гражданства достаточно заявления одного из родителей.

Как оккупанты заставляют людей брать паспорт России

На оккупированных территориях россияне активнопроводят принудительную паспортизацию украинцев.

Так, на захваченной части Запорожской области россияне оказывают давление на украинцев и проводят проверки помещений, требуя от людей получать российские паспорта.

В Мелитополе оккупанты запретили осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика России. А в Херсонской области оккупанты угрожают выселением людям, у которых нет российских паспортов.

Вас также могут заинтересовать новости: