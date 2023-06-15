Популярность товаров с Z-символикой упала почти до нуля.

После того, как продвижение российской армии окончательно остановилось и началось украинское контрнаступление, в России стремительно теряет популярность главный символ военного вторжения в Украину – знак "Z".

Как отмечает Телеграм-канал "Можем объяснить", в России начали отказываться от этого знака - пропагандисты убирают его из названий каналов, а местные администрации — с фасадов домов

В частности, как отмечает канал, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин убрал Z из названия своего телеграм-канала. После начала войны он переименовал его в "РогоZин", но с апреля назвал "Рогозин на фронте".

Белорусский блогер Алексей Дзермант, выступающий на российском ТВ, также избавился от Z в названии своего канала.

Кроме того, в регионах России убирают плакаты и баннеры с Z со стен госучреждений. В частности, как отмечает "Можем объяснить", такие случаи известны в Екатеринбурге, Новосибирске, Вятке, Томске.

"Анализ запросов в Яндексе также показывает, что популярность на товары с Z-символикой значительно сократилась с начала войны. В течение последнего года количество желающих купить Z-футболки и Z-наклейки неуклонно падает и уже практически достигло нуля", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что пик популярности "спецоперации" пришелся на июнь 2022 года.

Украинское контрнаступление - что известно

С начала июня Украина начала контрнаступательные действия. За неделю ВСУ освободили от оккупантов более 100 квадратных километров украинской территории, освобождены 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

При этом. как отметили в Офисе президента, Украина еще не начинала настоящего большого контрнаступления, сейчас происходит тестирование Силами обороны Украины всей огромной линии фронта.

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