Советник руководителя Офиса президента Украины подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не разбирается в войне и говорит "дикие вещи" о победе России.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Украина еще не начинала настоящего великого контрнаступления, а Россия уже кричит о победе. Об этом Подоляк сообщил в эфире информационного марафона.

"Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия что уже говорит: "Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление". В 12:00 дня мы начинали определенные наступательные действия на определенных направлениях, а уже в 15:00 Путин уже говорит... как человек, который совершенно не разбирается в войне, общаясь с соответственно пропагандистами, которые также не разбираются в войне, - он им говорит совершенно дикие вещи. Он говорит, что все, мы уже остановили, у нас такое большое производство, мы побеждаем", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что текущий этап войны можно охарактеризовать как тестирование Силами обороны Украины всей огромной линии фронта.

"Россия сконцентрировала все, что там только может сконцентрировать, и сегодня попытается удержаться, поскольку понимает, что как только где - то будет прорвано, на том или ином направлении, или одновременно в нескольких направлениях - дальше все пойдет так же как это было в Харьковской области или где - то еще, а это уже приведет к обвальному движению, как они говорят-отрицательному наступлению", - подчеркнул Подоляк.

В этой связи, он сказал, что нынешние цели Сил обороны Украины следующие: во-первых, уничтожить как можно больше мобилизованных, а во-вторых, уничтожить как можно больше российской техники. "Я откровенно говорю, как можно больше для того, чтобы добавить психологического давления на российскую армию", - сказал Подоляк.

Он сказал, что именно уничтожением сейчас занимаются ВСУ и постепенно продвигаются в рамках "тестировочного режима".

Подоляк назвал еще одну составляющую, которая говорит о том, что речь не идет о конкретном направлении атаки.

"Украина демонстрирует, что такое современная война. Она атакует на многих направлениях сразу", - подчеркнул Подоляк.

Ситуация на фронте сейчас - последние данные

Как сообщал УНИАН, с начала июня Силы обороны Украины проводят наступательные операции и постепенно добывают успех в продвижении вперед.

14 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о частичном успехе наступления Вооруженных сил Украины на фронте.

В частности, возле Бахмута украинские защитники продвинулись вперед на 200-500 м, а на Запорожском направлении - на 300-350 м.

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