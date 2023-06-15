За последнюю неделю украинские воины продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км южнее Великой Новоселки.

Силы обороны Украины в ходе осуществления наступательных операций уже освободили более 100 километров квадратных украинской территории от российских оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Как отметил Громов, на Запорожском направлении силы обороны Украины продолжают очистку украинских городов и поселков от захватчиков.

"В течение последней недели наши войска продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км южнее Великой Новоселки. Освобождены 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Возвращено под контроль более 100 км. кв. украинской территории", - подчеркнул Громов.

В свою очередь, Маляр отметила, что сейчас везде продолжаются бои и мощное противостояние с российскими захватчиками. Она добавила, что на юге Украины постепенно, но уверенно происходит продвижение вооруженных сил.

"Враг осуществляет мощное сопротивление. Там вооруженные силы сталкиваются со сплошным минированием полей. Там мы сталкиваемся с использованием дронов-камикадзе, с интенсивными обстрелами и враг просто так свои позиции не сдает", - сказала Маляр.

Заместитель министра сообщила, что на Бахмутском направлении российские оккупанты подтягивают дополнительные резервы и всеми силами пытаются недопустить продвижение Сил обороны Украины. Также зафиксировано передвижение с юга вражеского десантно-штурмового подразделения на Бахмутское направление.

Как подчеркнула Маляр, Силы обороны Украины не дают захватчикам реализовать их планы: враг не может продвигаться и не может эффективно сдерживать ВСУ. "За предыдущие полторы недели продвижение в зоне оперативной ответственности Оперативно-стратегической группировки "Хортица" составило более 3 километров", - подчеркнула Маляр.

При этом, Громов добавил, что Силы обороны Украины активными действиями севернее и южнее Бахмута продолжают освобождать украинскую землю от оккупантов. Он подчеркнул, что украинские защитники устойчивой обороной не дают россиянам шансов овладеть Марьинкой и окружить Авдеевку.

Как подчеркнула Маляр, по состоянию на сегодня Вооруженные Силы Украины и все силы обороны находятся как в наступательном процессе, так и в оборонительном. "То есть, сегодня мы осуществляем наступление на нескольких направлениях и оборону. Враг так же осуществляет наступательные действия", - отметила Маляр.

"Не торопим время. Придерживаемся информационной дисциплины и даем нашим воинам возможность делать неприятные сюрпризы врагу. Наши мужественные защитники и защитницы продолжают демонстрировать необычайную храбрость и постепенно продвигаться вперед на самых сложных рубежах. Идут наши воины в условиях жестких боев, авиационных ударов и превосходства в артиллерийских и минометных обстрелах", - сказала Маляр.

Контрнаступательные действия ВСУ: последние новости

В оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" сообщили, что только на их направлении за сутки было ликвидировано более четырех рот оккупантов.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что контрнаступательные действия ведутся на Бердянском и Бахмутском направлениях.

По мнению нового президента Чехии Петра Павла, подрыв Каховской гидроэлектростанции может осложнить проведение военных операций для украинских войск. Похожее мнение высказывается в статье Bloomberg, однако журналисты считают, что со временем ситуация может измениться.

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