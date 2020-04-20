цей матеріал доступний українською

В Москве соцработники бросили на лавочке умирать женщину с подозрением на пневмонию (видео)

13:49, 20 апреля 2020
Русский міръ
810 0
На кадрах видно, как соцработники усаживают женщину на лавочку / скриншот

Социальные работники в Москве оставили больную с подозрением на пневмонию москвичку Елену Чуклову на лавочке у подъезда ее дома, где она позже умерла.

Читайте такжеОтключили все: в России семья в собственной квартире ушла в глубокую самоизоляциюВидео опубликовано в Telegram-канале «112».

Отмечается, что женщину госпитализировали еще 17 апреля. Кроме того, у нее был диагностирован цирроз печени. Однако 19 апреля по какой-то причине ее привезли обратно домой.

На кадрах видно, как соцработники высаживают Чуклову из автомобиля и усаживают ее на лавочку. Отмечается, что у женщины было плохое самочувствие.

Дозвониться до сына заболевшей не удалось, и ее оставили у подъезда дома вместе с соседками, где она позже скончалась.

Позже стало известно, что диагноз у нее не подтвердился. По некоторым данным, ей делали анализ и на коронавирус, но его также не обнаружили. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее УНИАН сообщал, как россияне избили бригаду скорой, приехавшей взять анализы на коронавирус.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter