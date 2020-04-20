В Москве соцработники бросили на лавочке умирать женщину с подозрением на пневмонию (видео)

Женщину госпитализировали еще 17 апреля, но уже 19-го привезли обратно домой, несмотря на плохое самочувствие.

Социальные работники в Москве оставили больную с подозрением на пневмонию москвичку Елену Чуклову на лавочке у подъезда ее дома, где она позже умерла.

Читайте такжеОтключили все: в России семья в собственной квартире ушла в глубокую самоизоляциюВидео опубликовано в Telegram-канале «112».

Отмечается, что женщину госпитализировали еще 17 апреля. Кроме того, у нее был диагностирован цирроз печени. Однако 19 апреля по какой-то причине ее привезли обратно домой.

На кадрах видно, как соцработники высаживают Чуклову из автомобиля и усаживают ее на лавочку. Отмечается, что у женщины было плохое самочувствие.

Дозвониться до сына заболевшей не удалось, и ее оставили у подъезда дома вместе с соседками, где она позже скончалась.

Елене Чукловой стало плохо 17 апреля, женщину госпитализировали с подозрением на COVID-19.



Диагноз не подтвердился. 19 апреля ее привезли к подъезду на Ботанической улице и, не дождавшись ответа домочадцев, бросили на лавке. pic.twitter.com/rFoWFZPxiL — Д и к а я М ö с к в а (@WildWildMoscow) April 20, 2020

Позже стало известно, что диагноз у нее не подтвердился. По некоторым данным, ей делали анализ и на коронавирус, но его также не обнаружили. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее УНИАН сообщал, как россияне избили бригаду скорой, приехавшей взять анализы на коронавирус.