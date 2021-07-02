Ранее на странице Минобороны появилась информация об участии женщин в военном параде на каблуках вместо берцев.

Целесообразнее не вручать министру обороны туфли, а работать над улучшением обеспечения женщин-военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

Так она прокомментировала сегодняшнюю акцию в парламенте народных депутатов Украины из фракции “Европейской солидарности”, которые вручили министру обороны Андрею Тарану туфли в знак протеста против того, что женщин-военных хотят привлечь на парад не в берцах, а в туфлях на каблуках.

Кравчук отметила, что решение о туфлях на каблуках, очевидно, из варианта "гендерных стереотипов", что женщины должны быть на каблуках.

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При этом она добавила, что «есть на самом деле такие парадные формы и в других армиях, где женские батальоны не в берцах ходят, а в более удобной обуви - ботинках на низких каблуках».

Депутат подчеркнула, что если бы она принимала решение, то, конечно, не остановилась бы на обуви на каблуках.

По ее словам, красивее смотрелись бы на параде женщины-военные в берцах, футболках и штанах, то есть в привычной форме.

Комментируя акцию депутатов от фракции “Европейской солидарности”, она отметила, что это было сделано для того, чтобы “на 15 минут попасть в новости”.

Она подчеркнула, что важнее заняться тем, чтобы у женщин-военнослужащих было нормальное материальное обеспечение соответствующей одеждой, предметами гигиены, чем проводить различные акции.

Что произошло

В четверг, 1 июля, в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев. Фотографии подготовки опубликовало на своей странице Минобороны.

Женщины будут шагать по Крещатику в туфлях вместе с другими подразделениями – в рамках военного парада по случаю 30-летия Независимости. На подготовку дали три месяца.

Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад на "фарс".

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Автор: Надя Пришляк