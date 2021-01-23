На возмущение других протестующих, находящихся в автозаке, сотрудник правоохранительных органов отметил, что он «все аккуратно делает».

Российские полицейские заковали в наручники активиста с астмой, у которого случился приступ.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале NEXTA Live.

На записи видно, как полицейские заковали в наручники парня, лежащего без сознания в автозаке. Сообщается, что у него случился приступ и он потерял сознание.

На возмущение других протестующих, находящихся в автозаке, сотрудник правоохранительных органов отметил, что он «все аккуратно делает».

В каком городе случился инцидент – неизвестно.

Возвращение и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.

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Автор: Денис Прядко