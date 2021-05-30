Люди в ярких костюмах ехали в повозке и пели песни / скриншот из видео
В Мечетлинском районе Башкирии автомобиль на скорости врезался в повозку с запряженной лошадью.
Видеозапись инцидента публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
На записи видно, как люди в ярких костюмах едут в повозке и поют песни под музыку. Когда извозчик поворачивает с главной дороги на проселочную, в них на скорости въезжает автомобиль.
От удара деревянная повозка развалилась, а лошадь подбросило на капот автомобиля.
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