От удара деревянная повозка развалилась, а лошадь подбросило на капот автомобиля.

В Мечетлинском районе Башкирии автомобиль на скорости врезался в повозку с запряженной лошадью.

Видеозапись инцидента публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На записи видно, как люди в ярких костюмах едут в повозке и поют песни под музыку. Когда извозчик поворачивает с главной дороги на проселочную, в них на скорости въезжает автомобиль.

От удара деревянная повозка развалилась, а лошадь подбросило на капот автомобиля.

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Автор: Денис Прядко