В Башкирии россиянин в разгаре ссоры с женой облил ее бензином и заживо сжег.
Читайте такжеВ России мать подожгла 8-летнего сына из-за порчи мебелиКак сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан, инцидент произошел 22 марта.
Ссора возникла из-за пристрастия мужчины к алкоголю.
В ходе конфликта он несколько раз ударил женщину, а когда та схватила телефон, набрала номер родственников и пожаловалась на поведение мужа, облил ее бензином.
На место событий прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Они потушили пламя и передали 63-летнюю пострадавшую медикам. У женщины диагностировали ожоги 80% тела. Спасти ее не удалось, вечером того же дня она скончалась в реанимации.
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