Женщина успела позвонить родственникам, они вызвали полицию.

В Башкирии россиянин в разгаре ссоры с женой облил ее бензином и заживо сжег.

Читайте такжеВ России мать подожгла 8-летнего сына из-за порчи мебелиКак сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан, инцидент произошел 22 марта.

Ссора возникла из-за пристрастия мужчины к алкоголю.

В ходе конфликта он несколько раз ударил женщину, а когда та схватила телефон, набрала номер родственников и пожаловалась на поведение мужа, облил ее бензином.

На место событий прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Они потушили пламя и передали 63-летнюю пострадавшую медикам. У женщины диагностировали ожоги 80% тела. Спасти ее не удалось, вечером того же дня она скончалась в реанимации.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц