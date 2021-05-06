Дети должны были представлять разные рода войск, а родители и работники садиков - смастерить "боевую технику". Однако потом местные власти передумали.

В России на 9 мая собирались провести парад "малышковых войск", состоящий из воспитанников детских садов.

Администрация Лихославльского района Тверской области сообщала на своем сайте, что в параде поучаствуют более ста воспитанников детских садов - "маленьких патриотов" - а также их педагоги.

Дети должны были представлять разные рода войск, а родители и сотрудники детсадов - смастерить для парада "боевую технику".

"Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации. ... Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке", - говорилося в сообщении.

Читайте такжеМосковского рэпера побрили, избили и бросили в костер, пока он "спал" - СМИНовость о параде разошлась в СМИ, после чего стало известно, что парад решили отменить. Официально власти ссылаются на "рекомендации Роспотребнадзора". Сообщение с анонсом парада с официального сайта районной администрации на данный момент удалено.

"Малышковый парад 9 мая мы проводить не будем, все. Поступили рекомендации Роспотребнадзора - сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может, это в день района в июне где-то сделаем. То есть 9 мая его не будет", - цитирует "МБХ медиа" замглавы администрации Ольгу Громову.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова