В России на 9 мая собирались провести парад "малышковых войск", состоящий из воспитанников детских садов.
Администрация Лихославльского района Тверской области сообщала на своем сайте, что в параде поучаствуют более ста воспитанников детских садов - "маленьких патриотов" - а также их педагоги.
Дети должны были представлять разные рода войск, а родители и сотрудники детсадов - смастерить для парада "боевую технику".
"Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации. ... Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке", - говорилося в сообщении.
Читайте такжеМосковского рэпера побрили, избили и бросили в костер, пока он "спал" - СМИНовость о параде разошлась в СМИ, после чего стало известно, что парад решили отменить. Официально власти ссылаются на "рекомендации Роспотребнадзора". Сообщение с анонсом парада с официального сайта районной администрации на данный момент удалено.
"Малышковый парад 9 мая мы проводить не будем, все. Поступили рекомендации Роспотребнадзора - сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может, это в день района в июне где-то сделаем. То есть 9 мая его не будет", - цитирует "МБХ медиа" замглавы администрации Ольгу Громову.
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