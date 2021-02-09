В концерне «Калашников» хотят, чтобы люди «получали кайф» от владения оружием.

Российский концерн «Калашников» представил «смарт-ружье», способное синхронизироваться с мобильным телефоном. Производитель рассчитывает, что оно заинтересует новое поколение.

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Об этом в интервью «РБК» рассказал гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

«Это первый гаджет, гаджет-оружие, все-таки я бы первым словом поставил именно слово «гаджет». Мы же сейчас все в гаджетах. И это ружье способно обучать стреляющего. Там действительно есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись. Я думаю, что этот проект будет сильно развиваться», - отметил он.

Тарасов пояснил, что это гладкоствольное оружие, которое может применяться для разных задач.

«Как люди его используют, на охоте или на стрельбище, работая где-то по тарелочкам или по мишеням, — это уже их выбор. Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Потому что оно и по форм-фактору, и по дизайну, и по наличию синхронизации, очевидно, про ту аудиторию, которую мы раньше не таргетировали», - отметил он.

По словам Тарасова, речь идет о молодой аудитории, следящей за трендами.

«Называем, как хотим: хипстеры, поколение Z... Может быть, мы продолжим развивать эту линейку, и это будет не только огнестрельной историей. Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого», - заключил он.

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Автор: Дмитрий Захаров