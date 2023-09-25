В Украине нет немецких танковых экипажей, завили в Минобороны ФРГ.

В России запустили фейк, что "разведчики армии РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем" в Украине.

Очередную выдумку роспропаганды опровергли в Министерстве обороны Германии, передает Deutsche Welle, ссылаясь на официальный комментарий ведомства.

"В Украине нет немецких танковых экипажей", - заявил один из официальных представителей Минобороны ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос.

Сообщения о том, что "разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью германским экипажем, состоящий из Вооруженных сил Германии", появились в росСМИ 23 сентября. Источником информации при этом указывали некоего анонимного "командира разведгруппы, действующий на Запорожском направлении".

Утверждалось, что весь экипаж уничтоженного танка Leopard погиб, а тяжелораненый механик-водитель, когда увидел российских военных, начал кричать: "Nicht schießen" ("Не стреляй"). Позже он погиб, но перед этим якобы успел рассказать, что является "военнослужащим Бундесвера" и весь экипаж танка был "из одной роты".

Украина получила партию Leopard от трех стран - что сообщалось

Напомним, в начале августа Украине передали первые 10 танков Leopard 1 от Дании, Нидерландов и Германии. Еще 10 "леопардов" на тот момет были отправлены с завода.

"10 танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и еще больше - на подходе. Теперь они могут стать частью наступления, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается", - сообщили в Командовании обороны Дании.

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