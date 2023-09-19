Полгода назад федеральное правительство объявило, что поставит Украине более сотни старых танков Leopard 1A5.

Украина на прошлой неделе отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.

Как пишет Der Spiegel, Украина уведомила специальный штаб при Минобороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте.

"Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard на Украину нет смысла", - говорится в публикации.

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Помощь Украине - детали

Германия передаст Украине новый пакет помощи стоимостью 400 миллионов евро. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы - это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе против жестокой агрессивной войны. Кроме того, мы поможем с защищенной техникой и системами разминирования. Но мы не забываем и о приближающейся зиме: мы отправим не только одежду, но и электро- и теплогенераторы", - сказал он.

Дания решила передать Украине еще 45 танков - 30 типа Leopard 1 и 15 типа Т-72. Об этом заявил министр обороны Дании Тролльс Лунд Пульсен на 15-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передают датские СМИ.

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