Дания показала, как проходит обучение украинских экипажей.

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании, Нидерландов и Германии уже передали Украине. Об этом сообщают в Командовании обороны Дании.

Еще 10 "леопардов" отправлены с завода. "10 танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и еще больше - на подходе. Теперь они могут стать частью наступления, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается", - говорится в сообщении.

Датские и немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих в Германии, процесс проходит в тесном сотрудничестве с переводчиками и представителями танковой промышленности ФРГ.

"Дания направила в Германию несколько наших лучших танковых инструкторов, чтобы обучить украинцев максимально использовать эту систему вооружения. И я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительное сражение, которое они ведут сейчас", - сказал главнокомандующий датской армией артиллерист Арпе Нильсен.

Среди датских инструкторов есть бывшие военнослужащие, которые взяли отпуск, чтобы помочь в обучении украинцев.

"Вместе с Германией Дания поставляет в Украину почти 100 танков. Усилиями наших квалифицированных и преданных своему делу инструкторов по обучению украинских танковых экипажей мы гарантируем, что подаренная техника воплотится в еще один мощный украинский потенциал для борьбы за оборону", - говорит министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Танки Leopard для Украины

Напомним, зимой власти Дании, Германии и Нидерландов пообещали восстановить не менее 100 имеющихся у них старых танков Leopard-1, чтобы передать их Украине.

Тогда же в Пентагоне сообщали, что в вопросе предоставления Украине Leopard сотрудничают еще пять стран: Польша, Канада, Португалия, Испания и Норвегия.

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