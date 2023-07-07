В поле зрения мошенников попадают люди, работающие на предприятиях оборонной отрасли.

В России запустили "аферу века" от имени мятежников-"вагнеровцев". Жертвами становятся работники оборонных компаний.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", жертвой мошенников стал работник предприятия "Красная Звезда", где изготавливают ядерные установки, в частности "Бук" и "Топаз".

Несколько дней подряд неизвестные "бомбили" мужчину смсками с требованием перечислить на нужный счет 23 тысячи рублей. Мошенники угрожали, что если не увидят денег, в квартиру жертвы съедутся спецслужбы со всей Москвы.

Видео дня

Впрочем, жертва восприняла рассылку за очередной спам, но это не помогло. Через некоторое время мужчине позвонили полицейские и начали крайне выяснять, где он и какие планы на ближайшее будущее.

"Только потом мужчина узнал, что мошенники сдержали слово и от его имени с неизвестного номера был звонок в полицию. Мошенник утверждал, что работнику "Красной Звезды" надоело работать на благо ядерного потенциала, что хочет пойти в ЧВК "Вагнер" и разобраться со всеми членами российского правительства, начиная с самого верха", - пишет канал.

После этого звонка в дом "будущего вагнеровца" по тревоге примчался весь отдел полиции Москвы.

Мятеж "Вагнера" - что известно

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел своих бойцов в Москву с "маршем справедливости", чтобы добиться увольнения министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, обвинив их в неэффективности ведения войны против Украины.

На пути в Москву наемники захватили Ростов и прошли несколько областей России, сбив при этом шесть вертолетов армии РФ и один самолет, в результате чего погибло более 10 российских военных.

За сутки "марш Вагнера" был остановлен. По договоренности, члены ЧВК должны покинуть РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: