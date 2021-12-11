Однако действительно ли дети боялись арт-объекта, или же чиновники просто не оценили творчество - остается загадкой.

В России уличный художник решил украсить будку распределительной подстанции, он расписал здание яркими рисунками по мотивам "Гарри Поттера". Однако красочное граффити радовало жителей Чебоксар недолго, арт-объект закрасили.

Чиновники заявили, что решили уничтожить творение уличного художника, так как рисунки якобы пугали детей, передает российское издание "Подъем".

Художник разрисовал будку летом этого года. В СМИ писали, что граффити очень понравилось горожанам, но власти решили иначе. Рисунки по мотивам "Гарри Поттера" закрасили серой краской.

Чиновники заявили, что им "пришлось" уничтожить арт-объект из-за жалоб жителей. Родители маленьких детей якобы заявили, что их чада пугаются рисунков.

Читайте такжеМужчина сдал батареи на металл и развел костер в квартире, чтобы согретьсяОднако на самом ли деле дети боялись граффити или же власти просто не оценили творчество - остается загадкой. В компании, которая пригласила художника, выразили свое разочарование. Теперь люди, которые мечтали благоустроить город, потеряли всю мотивацию и не хотят приглашать деятелей искусства для улучшения городской среды.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ депутат разделся на заседании и показал однопартийцам свой половой орган.

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Автор: Виолетта Орлова