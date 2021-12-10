В Минобороны считают такие действия РФ открытой провокацией.

Российская Федерация перекрыла около 70% акватории Азовского моря, что препятствует свободному судоходству.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

​В частности, сейчас россиянами размещены навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.​

​"Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявления навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. ​Подобные действия агрессора в очередной раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро"", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в ФСБ РФ заявили о движение украинского корабля в направлении Керченского пролива, который якобы "создает угрозу безопасности мореплавания".

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что украинский корабль находился в Азовском море на законных основаниях. По его словам, поисково-спасательное судно выполняло свою работу без вооружения.

В Посольстве США считают незаконные ограничения Россией судоходства в Азовском море актом агрессии против Украины.

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Захват Россией украинских моряков в Керченском проливе

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

20 ноября 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли. Тогда командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские суда, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы". Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года

В МИД Украины ожидают решения по делу против РФ об акте агрессии в Керченском проливе в течение 2022-2023 года.

Арбитражный суд в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания о юрисдикции в деле Украина против России по захвату в ноябре 2018 года трех украинских судов.

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Автор: Виталий Саенко