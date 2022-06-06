В "словаре" собрали слова иностранного происхождения и в стихотворной форме попросили "перестать обижать русских людей".

В России решили попытаться "русифицировать" оккупированный Крым. Для этого там выпустили "словарь англицизмов" с призывами отказываться от слов иностранного происхождения. Идея отказаться от слов "лизинг" и "гламур" насмешила даже самих россиян.

5 июня "глава крымского парламента" Владимир Константинов в эфире росСМИ анонсировал, что на территории оккупированного полуострова подготовили словарь "для замещения англицизмов". 6 июня фото этого словаря появилось в сети, выпуск "пособия для русификации" в РФ приурочили ко дню русского языка.

Так незаконные власти Крыма хотят бороться с тем, что молодежь говорит "на языке Запада". В стихотворной форме авторы словаря просят людей "перестать обижать русских людей". Они предлагают перестать употреблять слова, которые уже давно и прочно укрепились в русском языке: брифинг, гламур, гаджет, контент, девайс, дедлайн, гуру, дайвинг, лизинг, мониторинг, ноу-хау, подкаст, прайс-лист, ресепшен, спойлер, стрим, секонд-хенд, селфи, ток-шоу, флешмоб, фрилансер, юзер и другие. Словарь получил название "Говори по-русски".

Пользователи сети бурно отреагировали на очередную попытку РФ "русифицировать" оккупированный Крым. Даже россияне насмехаются над абсурдной идеей отказаться от популярных слов.

"Какой бред", "цирк какой-то", "фидбек от юзеров о новом экспириенсе будет? Или это чисто для хайпа?", "нашли, куда бабло попилить?", - шутят комментаторы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российский завод Renault официально переименовали в "Москвич".

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