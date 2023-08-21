Таксисты жалуются, что это приведет к банкротству.

Российские власти хотят перевести все такси на отечественные автомобили. Соответствующие поправки в законодательство уже поддержала комиссия по транспорту Государственного совета РФ.

Как сообщают российские СМИ, в РФ убеждены, что такое решение будет способствовать "формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению".

Отмечается, что утвержденным уровням локализации соответствуют АвтоВАЗ, УАЗ и Тульское предприятие китайской марки Haval. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

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Сами компании такси в России выступили против новых правил. Ассоциация "Национальный совет такси" даже обращалась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не заставлять бизнес покупать только отечественные автомобили. По их оценке, это приведет к росту цен на перевозки и снижению транспортной доступности в стране.

В ассоциации отмечают, что "нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству". В частности, цены на автомобили эконом-класса, которые собрали в России, выросли в последнее время на 70-80%, до 1,8-2 млн рублей (примерно $19-21 тыс.).

При этом в РФ наблюдается дефицит легковых автомобилей компакт-класса стоимостью до 1 млн рублей (примерно $10,5 тыс.), которые в основном используются в такси и каршеринге.

Автомобили в РФ

Как ранее сообщал УНИАН, 30 января "АвтоВАЗ" заявил о том, что будет выпускать автомобили Lada лишь в трех цветах, поскольку из-за санкций возникли проблемы с краской.

Кроме того, новая Lada Aura не завелась во время презентации на Петербургском международном экономическом форуме.

Недавно стало известно, что значительная количество автомобилей Lada Vesta NG, поступающие к дилерам, находятся в состоянии "недокомплекта". Основными проблемами является отсутствие кнопок ГЛОНАСС и рамок щитка приборов.

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