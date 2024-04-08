Кадры зафиксировал видеорегистратор автомобиля, который двигался к мосту.

Появилось видео обвала Панинского моста в Вязьме Смоленской области РФ.

Кадры опубликовал канал ВЧК-ОГПУ. Очевидно, момент падения транспортного моста сняли на видеорегистратор автомобиля, который приближался к нему.

На кадрах видно, как покрытие моста внезапно ломается и падает на железнодорожные пути, расположенные под мостом. Вместе с покрытием моста вниз упали транспортные средства, которые в тот момент находились на нем.

Обвал моста под Смоленском

Как сообщал УНИАН, в Смоленской области РФ обвалился Панинский мост. Мост проходил над железнодорожными путями Москва-Минск - главный транспортный коридор между РБ и РФ заблокирован.

По сообщению российских каналов, в результате обвала моста погибла одна женщина. Остальные пострадавшие госпитализированы. Количество пострадавших возросло до шести. Как пишет пропагандистский ТАСС, в результате обвала моста повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов приостановлено. О причинах инцидента пока не сообщается.

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