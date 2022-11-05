Другому россиянину, которого не мобилизовывали, не понравилась удача "мобика".

В Башкортостане (РФ) избили "мобика", которого удалось вернуть домой из-за брони на предприятии.

Как сообщает Телеграм-канал "Острожно, новости", россиянин Илья А. работает на Белорецком металлургическом комбинате. После объявления мобилизации его сразу "загребли", несмотря на гарантированную "броню". Впоследствии родственники призывника обратились в суд, и его удалось вернуть домой. Впрочем, не все порадовались.

Дело в том, вместе с Ильей А. суд отменил решение о мобилизации еще 19 человек. В соцсетях мужчину начали травить и называть трусом. Травля в сети впоследствии трансформировалась в физическое насилие.

Видео дня

"Недавно житель Белорецка, который сам, кстати, не был мобилизован, напал на Илью. По нашим данным, нападавшего зовут Руслан Сафин — ему 36 лет, и его неоднократно привлекали к ответственности по уголовным делам. Сейчас он под следствием, но остается на свободе", - пишет канал.

В сети появилось видео нападения Сафина на уже бывшего "мобика" Илью А. На кадрах видно, что россиянина жестоко избили и заставили комментировать то, почему он вернулся домой.

"Я ему еб*ло набил. Ребята поехали на войну, а он домой съ*бался", - гордится нападающий.

Мобилизации в РФ: последние новости

2 ноября УНИАН уже сообщал, что в РФ мужчинам продолжают поступать повестки несмотря на заявления Шойгу. Как отмечал эксперт Александр Коваленко, Путин просто забросает фронт "мобиками", но ситуацию это не спасает. У многих российских подразделений потери в личном составе достигли уже более 60%, сообщил обозреватель.

3 ноября в Генштабе рассказали, что мобилизованные русские пытаются избежать попадания на фронт любым способом. Уже известно о случаях бегства из воинские части и даже самоубийства.

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