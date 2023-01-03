В сети начали распространять заявление так называемых "солдатских вдов", которые требуют возобновить мобилизацию.

В России придумали, как объяснить новую волну мобилизации "пушечного мяса" для войны против Украины. В этот раз якобы призыв требуют "Солдатские вдовы".

"Мы просим нашего Президента Владимира Владимировича Путина разрешить Армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах", – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале "вдов".

При этом Путина призвали брать пример с Иосифа Сталина, который "не думал о каких-то там рейтингах и недовольстве "инакомыслящих" - он мыслил категориями Победы".

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"Мы - это те, кто не стал трусливо прятать своего мужа за детей и юбку. Мы - это те, кто безмерно гордится нашими погибшими мужьями", - заявили авторы проекта и добавили, что "не позволят использовать нас в чьих-то узких политических целях".

Отмечается, что первое сообщение в канале появилось 5 декабря. Всего у "вдов" 1,8 тысячи подписчиков. Какой-либо информации об авторах нет, но они не скрывают свою близость к Кремлю.

Новая волна мобилизации в России - что известно

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Кремль готовится к новой волне мобилизации, которая может начаться 5 января.

В свою очередь глава Минобороны Эстонии Таави Лаасик считает, что вторая волна мобилизации в России никак не улучшит боевые качества новобранцев, а возможно и ухудшит.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия планирует провести новую волну мобилизации, чтобы подготовить резервы для ведения масштабных наступательных действий к началу весны 2023 года.

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